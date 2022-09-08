الخميس 08-09-2022
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الخميس، 08-09-2022 04:54 م

السجن 5 سنوات لزوج صفع زوجته فأفقدها بصرها في مصر

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الوكيل الإخباري-عاقبت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بمعاقبة مواطن بالسجن المشدد 5 سنوات، في اتهامه بإصابة زوجته بعاهة مستديمة بمنطقة منشأة ناصر.

وكانت النيابة المصرية أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة "إصابة زوجته بعاهة مستديمة وهي فقد الرؤية بالعين اليسرى".

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وكشفت التحقيقات وفقا لصحيفة الأهرام  عن "وقوع مشادة كلامية بين المصري وزوجته تطورت إلى مشاجرة فاعتدى عليها بالضرب وصفعها على وجهها مما تسبب في حجب الرؤية بالعين اليسرى".

 

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