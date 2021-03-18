الخميس 18-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%19.55 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

مناشدة للتبرع بالدم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توضيح حول موعد صرف رواتب القطاع العام لهذا الشهر

الكشف عن اسباب ارتفاع أسعار مواد اساسية في الاردن

وزير الأوقاف يطلق الملتقى الخيري في وادي عربة

جلسة تشريعية للنواب الأحد المقبل

وزير الأشغال يتفقد عدداً من المشاريع في محافظة الكرك

وزير الثقافة ينعى التشكيلي زكي شقفة

تعميم للسماح للمطاعم بخدمة التوصيل الخميس

الخميس، 18-03-2021 03:50 م

العثور على جثة أكبر راكبة أمواج في الجزائر عند شاطئ مدينة جيجل - صور

a88adffd-e8fd-4598-88d0-0abf59069077_cx11_cy0_cw89_w1023_r1_s


الوكيل الاخباري - أعلنت سلطات الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الخميس، عن العثور عن جثة امرأة يرجح أنها لراكبة الأمواج الجزائرية المحترفة بختة رمضاني، وذلك بعد مرور 15 يوما من عمليات البحث عنها.

اضافة اعلان

واختفت رمضاني بداية الشهر الجاري بعد أن فقدت في عرض البحر بحكم أنها راكبة أمواج محترفة، وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.


يذكر أن الفقيدة معروفة في منطقة شنوة بولاية تيبازة غربي الجزائر العاصمة، وهي خالة لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم نبيل فقير ونجم نادي ريال بيتيس الإسباني.

 

وكانت بختة رمضاني تعيش متنقلة بين فرنسا وجزر الرأس الأخضر، وهي أم لثلاثة أبناء وتبلغ من العمر 70 عاما، لكن حبها للرياضة وللألواح الشراعية، وسعيها للمحافظة على لياقتها البدنية بشكل يظهرها وكأنها في العشرينيات من العمر، بالرغم من أنها جدة لشابة في العشرين، دفعاها لممارسة هوايتها في ركوب الأمواج حتى وهي في هذا العمر المتقدم.

وشدّها ركوب الأمواج حين كانت في إجازة في سان مارتا في جزر الكراييب في سنوات الثمانينات، ثم استمرت في تعلم تقنياتها وممارستها بالبرتغال.

 



وطورت قدراتها في منطقة الرأس الأخضر، حيث شاركت في 2008، ببطولة عالمية خاصة بالرجال وتمكنت من الفوز بالمركز الخامس، لعدم وجود بطولة مخصصة للنساء في هذه الرياضة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6a8b2d96e2d3af39086a4d8d76d99935

مواطن يطعن ابنته في عمان

q

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع مواد تموينية في محافظة الكرك

pic_158031

حريق ضخم داخل مستودعات مول في الكرك

مقتل

ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص في حادث سير غامض

b85bd447-7d42-40ca-a147-b5b430a4a517-large16x9_seattle_clouds

اعتقال امرأة أمريكية بعد 23 عاما من العثور على ابنها ميتا في القمامة!

pembroke-pines-plane-crash

فيديو مروع لاصطدام طائرة بسيارة في فلوريدا

أخبار متعلقة
d4de8968-1682-4628-b756-0c291d562868

مأساة وفاة طفل بعد العثور عليه داخل غسالة للملابس في نيوزيلندا