العراق .. رجل يقتل والدته وثلاثة من أشقائه رمياً بالرصاص

الوكيل الإخباري- قتل عراقي والدته وثلاثة من أشقائه بالرصاص فجر الثلاثاء، في جنوب البلاد ، وفق ما ذكر مسؤول في الشرطة العراقية.

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وقال المسؤول مفضلاً عدم كشف هويته أن الشاب من مواليد 1999، وقد قام تحت تأثير المخدرات بقتل أربعة من أفراد أسرته هم والدته وشقيقه وشقيقتاه».



وأوضح أن «الجريمة وقعت بعد منتصف ليل الاثنين بواسطة مسدس، في جنوب مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط المحاذية لإيران».



وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي كان قد اعتقل وأطلق سراحه في وقت سابق بتهمة تعاطي المخدرات، وفقاً للمصدر.



ولم يكشف عن أسباب الجريمة، سوى وقوع الجاني تحت تأثير المخدرات.

وكثفت القوات الأمنية عملياتها وباتت تعلن عن ضبط مواد مخدرة أو اعتقال متاجرين بها، بشكل شبه يومي.



عكاظ

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