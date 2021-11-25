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الخميس، 25-11-2021 10:43 ص

القبض على رئيس جامعة مصرية وآخرين لتقاضيهم رشوة 4 ملايين جنيه

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الوكيل الإخباري - تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين، تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وقالت الرقابة الإدارية، في بيان لها، إن مبالغ الرشوة التي جرى ضبط المتهمين بسببها بلغت أربعه ملايين جنيه، مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

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وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد كانت الهيئة نفسها ضبطت في وقت سابق من اليوم مسؤولاً في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة  تورّط في قضية فساد مالي بقيمة مليوني جنيه.


وكشف مصدر أن السلطات الرقابية تعمل على هاتين القضيتين منذ فترة بعد رصد معلومات عنهما، وتمت مراقبة المتهمين حتى القبض عليهم متلبسين بالرشوة والفساد والمالي.


وتمت إحالة الموقوفين إلى النيابة التي حرزت الأموال المضبوطة والتسجيلات المرافقة، وتولت التحقيق معهم في مصر .

 

المصدر - البيان 

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