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الخميس، 30-06-2022 12:17 م

القبض على قاتل الإعلامية شيماء جمال

شيماء


الوكيل الإخباري-تمكنت السلطات المصرية من إلقاء القبض على القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بعد تحديد مكان اختبائه، وذلك باستخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة  ، وقد ساعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات في إتمام المهمة، وذلك تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

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وألقت الفرق الأمنية القبض على المتهم في محافظة السويس، بينما كان يستعد للهرب خارج مصر خلال الساعات المقبلة. ووجدت بحوزته جوازَي سفر وهواتف ومبالغ مالية بالجنيه المصري وعملات أخرى.


ومن المقرر أن يمثُل المتهم أمام النيابة العامة المصرية قريباً.

الفن

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