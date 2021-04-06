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الثلاثاء، 06-04-2021 09:22 ص

تركي يطعن زوجته في شارع عام بإسطنبول

اسطنبول


الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات صادمة رجلا وهو يطعن زوجته في وجهها عدة مرات، في شارع عام في مدينة إسطنبول التركية، بعد رفضها العودة له بعد انفصالهما.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، وقعت الحادثة في حي "بيرام باشا" في إسطنبول، حين كانت ألينا تولاي تاس تتجه لشراء الحليب لمنزل والدتها.


وكانت ألينا قد تركت زوجها أوكان تاس، لأنه اعتدى عليها بالضرب مرات عدة، وفقا لما أشارت مصادر محلية تركية.


وأظهرت لقطات فيديو مراقبة في الشارع العام، أوكان وهو يواجه زوجته ألينا، وينهال عليها بالضرب، قبل أن يخرج سكينا ويبدأ بطعنها بشكل متتال.


ووقعت ألينا على الأرض خلف إحدى السيارات، قبل أن يلوذ أوكان بالفرار من مكان الحادث.


وسارع المارة بمساعدة ألينا ونقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج، وحالتها مستقرة الآن، بينما ألقت السلطات القبض على أوكان لاحقا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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