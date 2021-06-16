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الأربعاء، 16-06-2021 10:22 م

تفاصيل جديدة حول مقتل طالبة جامعية بعمان

الامن


 الوكيل الاخباري -  ألقت الأجهزة الأمنية قبل أيام، القبض على شخص ضرب ابنته وهي طالبة جامعية في العاصمة عمان وتسبب بوفاتها.اضافة اعلان


وباشرت الأجهزة الأمنية على الفور التحقيق، وتوقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

 بدوره قال مدير المركز الوطني للطب الشرعي  في تصريحات صحفية ان المغدورة جرى تشريحها في المركز من قبل لجنة طبية، بعد وفاتها في مستشفى خاص.

واضاف د.عباس ان الجثة لا يوجد عليها أية آثار غير الضرب المفضي للموت.

وبحسبه فقد شكلت مساحة الكدمات 50% من مساحة جسدها.

وعلل مدير المركز الوطني للطب الشرعي سبب الوفاة بنزيف داخلي تحت الجلد.

وقرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف الاب على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.

واعترف الاب بضرب ابنته ، لكنه قال انه لم يقصد قتلها.

 




 

 


 

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