تفاصيل مقتل طالبة على يد مزارع في مصر - صورة

الوكيل الإخباري - نجح قطاع الأمن العام في مصر وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طالبة وبها آثار نزيف بالأنف بالمنوفية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

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وفي التفاصيل فقد وصل بلاغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة طالبة بقطعة أرض بدائرة المركز، وبها آثار نزيف بالأنف، وتبين أن المجني عليها ترتدي ملابسها المدرسية وعدم وجود حقيبتها المدرسية، وفقا لصحيفة الأهرام.



وقالت والدتها إن ابنتها خرجت صباحاً للتوجه للمدرسة، إلا أنها لم تعد ولم تبلغ بغيابها لانشغالها فـي البحث عنها في مصر .



وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام المصري تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مزارع)، والذي تربطه صلة صداقة بأسرة المجني عليها في مصر.



تبين قيام المتهم بانتظار المجني عليها قبل دخولها المدرسة واستدراجها إلى شقة خالية بالطابق الثالث بمنزله بزعم إعطائها بعض الملابس ومبلغ مالي وحاول التحرش بها، إلا أنها قامت بالصراخ للاستغاثة، فكتم أنفاسها خشية افتضاح أمره مما أسفر عن وفاتها، وعقب ذلك قام بإلقاء جثتها بمكان العثور الملاصق لمنزله في مصر .



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بحضور أهلية المجني عليها للسؤال عنها فقام بالادعاء بمحاولة البحث عنها برفقتهم، وانتظر حتى الليل وتخلص من الجثة بمكان العثور الملاصق لمنزله في مصر .



كما أشعل النيران بالحقيبة المدرسية الخاصة بالمجني عليها بقطعة أرض زراعية خاصة به، وأرشد عن الحقيبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مصر.





المصدر - البيان