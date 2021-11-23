الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

العودات رئيساً لقانونية النواب

مأدبا: إنشاء بركة لتجميع 4 آلاف م3 من المياه

الحالة الجوية المتوقعة يومي الثلاثاء والاربعاء

تحذير هام للراغبين بالحصول على إعفاء جمركي

متخصصون يناقشون دور الطاقة المتجددة في تنمية ريادة الأعمال

صندوق المعونة: 50 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي العام القادم

ثلث أولياء أمور طلبة مدارس يرغبون بإعطاء أبنائهم اللقاح

المجالي رئيساً للجنة الرد على خطاب العرش

ارتفاع صادرات الأردن 13.7% لتبلغ 4.127 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية من 2021

وفاة شاب إثر مشاجرة في الياسمين اليوم

الثلاثاء، 23-11-2021 10:11 ص

تفاصيل مقتل طالبة على يد مزارع في مصر - صورة

3584535


الوكيل الإخباري - نجح قطاع الأمن العام في مصر وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طالبة وبها آثار نزيف بالأنف بالمنوفية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل فقد وصل بلاغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة طالبة بقطعة أرض بدائرة المركز، وبها آثار نزيف بالأنف، وتبين أن المجني عليها ترتدي ملابسها المدرسية وعدم وجود حقيبتها المدرسية، وفقا لصحيفة الأهرام.


وقالت والدتها إن ابنتها خرجت صباحاً للتوجه للمدرسة، إلا أنها لم تعد ولم تبلغ بغيابها لانشغالها فـي البحث عنها في مصر .


وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام المصري تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مزارع)، والذي تربطه صلة صداقة بأسرة المجني عليها في مصر. 


تبين قيام المتهم بانتظار المجني عليها قبل دخولها المدرسة واستدراجها إلى شقة خالية بالطابق الثالث بمنزله بزعم إعطائها بعض الملابس ومبلغ مالي وحاول التحرش بها، إلا أنها قامت بالصراخ للاستغاثة، فكتم أنفاسها خشية افتضاح أمره مما أسفر عن وفاتها، وعقب ذلك قام بإلقاء جثتها بمكان العثور الملاصق لمنزله في مصر .


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بحضور أهلية المجني عليها للسؤال عنها فقام بالادعاء بمحاولة البحث عنها برفقتهم، وانتظر حتى الليل وتخلص من الجثة بمكان العثور الملاصق لمنزله في مصر . 


كما أشعل النيران بالحقيبة المدرسية الخاصة بالمجني عليها بقطعة أرض زراعية خاصة به، وأرشد عن الحقيبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مصر.

 


 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مسدس

وفاة شاب إثر مشاجرة في الياسمين اليوم

201952202242765EO

الأمن المصري يلقي القبض على فريق مباحث مزيف يحقق في جريمة قتل

حا

مأساة على طريق سريع.. 45 قتيلا بينهم أطفال في بلغاريا

الجزائرر

جريمة مروعة في الجزائر.. أب يقتل ابنته في الشارع

الامن

وفاة عشريني طعنا في عمان

نيويرك

نيويورك.. إصابة 5 أشخاص بحريق اندلع وسط المدينة

أخبار متعلقة
02f3bf36-e5a7-43c4-9b85-e32f325c5f63

العثور على جثة مصري مفصولة الرأس والأمن المصري يكشف التفاصيل

6191f96342360456a3707d14

أب يرتكب جريمة مروعة بحق ابنه ويقول: كنت بأدبه في مصر

2021_8_28_12_26_20_361

تأييد إعدام طبيب مصري ذبح زوجته وأبنائه الثلاثة خلال نومهم

640x480

مقتل تركية طعنا بسيف يشعل غضبا في اسطنبول

LgzncaYi4ETB11Icj4vVjIJPACau7ZV1YfGzOWLa

شبان يحرقون منزلا اعتقاداً أن صاحبه سرق هاتفهم المحمول في أميركا

618cb08942360443442b1a30

حبس امرأة وصديقها بتهمة دفن الزوج حيا في الدقهلية