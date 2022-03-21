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الإثنين، 21-03-2022 08:31 ص

تنفيذ حكم الشرع بحق وافد قتل مقيمين في السعودية

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية يوم "الأحد" بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة قتل مقيمين بضربهما بحديدة على رأسيهما وهما نائمان مما أدى إلى وفاتهما بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وجاء في البيان: "أقدم جمال أبو بكر محمد ، إثيوبي الجنسية، على قتل كل من أفتين عبدالله علي حسين وشريف محمد علم، صومالي الجنسية، وذلك بضربهما بحديدة على رأسيهما وهما نائمان مما أدى إلى وفاتهما.

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وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني يوم "الأحد" بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض".

 

البيان 

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