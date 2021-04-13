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الثلاثاء، 13-04-2021 01:19 م

جراء إرغامها على الزواج من سبعيني.. شابة آسيوية تنتحر في الإمارات

شرطة امارات


الوكيل الإخباري - أقدمت فتاة آسيوية (21 عاما) في مدينة الشارقة الإماراتية، على الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من شقة ذويها، جراء إرغامها على الزواج من رجل سبعيني، بحسب صحيفة "الخليج".

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وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحقق في واقعة انتحار فتاة آسيوية، بعد أن ألقت بنفسها من شقة ذويها، جراء إرغامها على الزواج من سبعيني، موضحة أنه "ورد غرفة العمليات في القيادة العامة للشرطة، بلاغ يفيد بانتحار فتاة تدعى "س.أ"، وهي آسيوية، تبلغ  من العمر21 عاما، ألقت بنفسها من شرفة منزل في الطابق الثالث في بناية سكنية في منطقة مويلح بالشارقة، حيث انتقلت الدوريات الشرطية وفريق البحث الجنائي والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث".


ولفتت "الخليج"، إلى أنه "بالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين أن الفتاة ماتت فورا في موقع الحادث نتيجة سقوطها مباشرة على سطح صلب، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى القاسمي في الشارقة".


كما كشفت التحقيقات الأولية مع ذوي الفتاة، أنها مقيمة في الشارقة، "وأنها كانت على خلاف دائم معهم كونهم أرادوا إرغامها على الزواج من سبعيني، إلا أنها رفضت مرارا وتكرارا وحاولت إقناعهم بذلك، وبعد علمها بأن ذويها قرروا إرسالها إلى وطنها الأم للزواج، قررت إنهاء حياتها بالقفز من الشرفة لتموت فورا نتيجة ارتطام رأسها بالأرض"، بحسب "الخليج".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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