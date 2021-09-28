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الثلاثاء، 28-09-2021 03:59 م

جريمة ما قبل ليلة الزفاف.. مصرية طعنت حتى الموت

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الوكيل الاخباري - جريمة مروعة شهدتها مصر، راحت ضحيتها فتاة مقبلة على الزواج، وجدت مقتولة بشكل بشع قبل أيام من زفافها.

وتكثف أجهزة الأمن المصرية بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها بمنطقة قليوب المحطة.

وكلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة الطب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان الإصابات وسببها وملابساتها وطريقة حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتوصل لمرتكبها.

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وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي، حيث تم نقل الجثة للمستشفى، وتبين أنها شابة في العشرينيات من عمرها، ومن المقرر زفافها، الخميس المقبل، وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أسرتها، وبعدها عثر على الجثة مصابة عدة إصابات وطعنات وإبلاغ أجهزة الأمن.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي عدة روايات حول الواقعة منها أن المجني عليها استدرجت من داخل منزلها، وتلقت عدة طعنات قاتلة لتتوفى في الحال، ورواية أخرى أنها سقطت على أسياخ حديد في منطقة مجاورة لمنزلها، ورواية ثالثة أنها سقطت من شرفة المنزل دون سبب معلوم وهو ما تسبب في وفاته في الحال.

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

 

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