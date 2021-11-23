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الثلاثاء، 23-11-2021 07:53 ص

جريمة مروعة في الجزائر.. أب يقتل ابنته في الشارع

الجزائرر


الوكيل الإخباري - أقدم والد طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات على ذبحها وسط الشارع، في مدينة بسكرة الجزائرية.

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وقعت الحادثة في قرية فرفار، بعدما أقدم المشتبه فيه على قتل طفلته ذبحا بالسكين، ليتركها تسبح في بركة دماء وسط الشارع قبل فراره.


على الأثر، تدخلت الحماية المدنية لنقل جثة الضحية إلى مستشفى طولڤة، فيما باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحرياتها حول الجريمة، ليتم القبض على الفاعل وتحويله للتحقيق بهدف معرفة ملابسات فعلته.


وكشفت المعطيات الأولية، أن الموقوف تنقل في الصبيحة إلى مسكن صهره لاصطحاب ابنته معه على خلفية وجود مشاكل مع زوجته التي تتواجد في منزل والديها منذ فترة، وبعد ابتعاده عن المنزل برفقة ابنته، أقدم على قتلها بدم بارد وسط ذهول من تواجد في المكان.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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