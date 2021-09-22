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الأربعاء، 22-09-2021 04:16 م

جريمة هزت فلسطين .. أب ضرب ابنته حتى الموت - صورة

ألوان-الكفن-في-المنام


الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بجريمة قتل قاسية حصلت في الأراضي الفلسطينية وراحت ضحيتها الطفلة حنان البوجي، البالغة من العمر 13 عاماً بعدما قتلت على يد والدها.

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وأفادت مصادر أمنية أن الطفلة تنحدر من مدينة رفح بقطاع غزة، وقد تغيّبت عن المدرسة يومين، وحين سأل عنها أصدقاؤها تفاجأوا بأنها توفيت نتيجة اعتداء والدها عليها بالضرب المبرح.

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الطفلة توفيت جراء ضربة قوبة تسببت لها بصدمة دموية وعصبية وتم ضربها بقوة بعصا مكنسة واستمر في ضربها إلى أن لاقت مصرعها.

وأكدت أن الشرطة قامت بإعتقال الوالد وتوقيفه وباشرت التحقيق معه لكشف المزيد عن حيثيات القضية وتفاصيلها، لا سيما وأن هذه القصة القاسية أحدثت ضجة كبيرة في الشارع الفلسطيني والعربي وضجت مواقع التواصل بالتغريدات المنددة بالحادثة وطالبوا بضرورة الكشف عما حصل ومعاقبة الأب الجاني وعدم إغلاق القضية والتماس أي أعذار.



المصدر - لبنان 24 

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