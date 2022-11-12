السبت 12-11-2022
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السبت، 12-11-2022 12:47 م

حادث باص يودي بحياة 18 شخصاً في مصر -فيديو

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الوكيل الإخباري-لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، في محافظة الدقهلية، إثر سقوط سيارة ميني باص في مياه "ترعة" الرياح التوفيقي على طريق «المنصورة – القاهرة» وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخرى .

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وبالتفاصيل تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود بلاغ من مركز شرطة أجا، بسقوط باص محمل بالركاب داخل المياه أمام مركز أجا.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين سقوط باص محمل بـ42 راكبا فى المياه، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف، والتى قامت باستخراج عدد من الركاب ما بين مصابين وضحايا، وتشير المعلومات الأولية." اليوم السابع"

 

 

ونقل موقع الجزيرة مقطع فيديو يوثق اولى لحظات انقلاب الباص في الترعة وعمليات الانقاذ .

 

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