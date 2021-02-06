السبت 06-02-2021
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السبت، 06-02-2021 06:28 م

حفل زفافهما يصادف غدا الأحد .. عروسان يقضيان بحادث مروع

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الوكيل الاخباري - لقي عروسان و9 ركاب حافلة أجرة "ميكروباص"، فيما نجا 3 أشخاص بينهم طفلان، إثر حادث سير مروع على طريق الكريمات في محافظة المنيا شمال مصر.
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ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية وقضائية أن سيارة ملك خاص كانت تقل العروسين، علاء وشروق، اللذين كان من المقرر إقامة حفل زفافهما الأحد، اصطدمت بسيارة أخرى من نوع ميكروباص، التي اختلت عجلة قيادتها في يد سائقها، على طريق الكريمات.
 
وأوضحت المصادر أن الحادث أودى بحياة العروسين و9 من ركاب الميكروباص، بينما نجا 3 أشخاص بينهم طفلان بأعجوبة.

 




 

 


 

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