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الخميس، 09-12-2021 11:13 ص

خروف ينهي حياة راعي هندي

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الوكيل الإخباري - لقى أحد رعاة الماشية الهنود حتفه؛ بسبب “نطحة” خروف له بإحدة مزارع الماشية في كبد حيث يعمل، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء روسيا اليوم.

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وقال كفيل راعي الماشية الهندي، إنه خلال تفقد الراعي للأغنام، أقدم أحد الخرفان ذو القرون الكبيرة على نطحه، حيث جاءت الضربة في الرأس، وتم على أثرها نقل الراعي إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة من شدة الضربة وسجلت قضية قتل خطأ.


المصدر - أوان مصر

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