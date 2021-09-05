رابع وفاة بشبهة جنائية خلال 48 ساعة في الكويت

الوكيل الاخباري- سجلت دولة الكويت، اليوم الأحد، حادثة وفاة جديدة تدور حولها شبهة جنائية، لتعد رابع وفاة تثار بشأنها الشكوك بأن تكون ناتجة عن جريمة خلال 48 ساعة.



ووقعت الحادثة الجديدة في منطقة الواحة بمحافظة الجهراء، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مواطن يفيد بوفاة شقيقه البالغ من العمر 43 عاما داخل غرفته.

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ووفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فإن رجال الأمن رصدوا على جثة الشاب عقب انتقالهم إلى منزله آثار دماء، ليتم تسجيل قضية بشبهة جنائية.



وتداولت الحسابات الإخبارية الكويتية خبر هذه الحادثة، وسط تفاعل كبير من قبل النشطاء الذين عبروا عن تخوفهم من زيادة جرائم القتل في البلد الخليجي في الآونة الأخيرة، وطالبوا بتشديد العقوبات للحد من هذه الجرائم.



وكانت محافظة حولي قد سجلت يومي الجمعة والسبت، ثلاث وفيات سُجلت بشأنها قضية شبهة جنائية، أولها عثور الأجهزة الأمنية يوم الجمعة، على جثة مواطن داخل سيارته وقد توفي منذ أكثر من ثلاثة أيام، وتم رفع جثته وبدأ رجال الأمن في تحرياتهم، وسط شكوك بوجود شبهة جنائية حول الوفاة.

المصدر: إرم

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