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الجمعة، 08-04-2022 01:27 م

سيدة تتجرد من إنسانيتها وتقتل رضيعتها لسبب صادم في مصر

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الوكيل الاخباري- تجردت أم مصرية من إنسانيتها وأقدمت على قتل رضيعتها بعد شهور من ولادتها خشية أن يفتضح أمرها أمام زوجها المسافر بإنجابها أنثى رغم زعمها إنجابها ذكرا.

الأم المخادعة، لم تكتف بالكذب على زوجها المسافر، بل امتدت يدها الآثمة إلى خنق رضيعتها وإلقاء جثتها في بالوعة صرف صحي بمنطقة الوراق شمال الجيزة.


طرف البداية كان من إشارة تلقتها إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيعة تبلغ من العمر عامين ببالوعة صرف في مدخل عقار.

شكل العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال فريق بحث تركزت جهوده على فحص مكان الحادث ومراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

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العين الاخبارية

 




 

 


 

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