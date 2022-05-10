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الثلاثاء، 10-05-2022 08:03 ص

سيدة وزوجها وراء قتل ميكانيكي في مصر

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الوكيل الإخباري - ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر القبض على سيدة وزوجها، لاتهامهما بقتل ميكانيكي والتمثيل بجثته داخل شقته في كرداسة.

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وأشارت تحريات رجال المباحث إلى وجود علاقة بين المتهمة والمجني عليه، وانها قررت قطع علاقتها به بعد زواجها، إلا أن القتيل رفض فاستعانت بزوجها لقتله وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 


كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة في حادث مقتل ميكانيكي والعثور على جثته داخل شقته في كرداسة، حيث تبين أن المجني عليه تم صعقه بالكهرباء، بتوصيل سلك لجسده وإنهاء حياته، ثم تم إصابته بمنطقة حساسة بجسده، وقطع جزء من الجسد.


وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن أشقاء المجني عليه اكتشفوا غيابه، وانقطاع الاتصال به، فتوجهوا لشقته التي يقيم بها بمفرده، لكونه غير متزوج، وعثروا على جثته يرتدي ملابس داخلية، داخل غرفة نومه، وبه عدة إصابات. 


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة ميكانيكي مخنوقا، وبه طعنات بمنطقة حساسة بجسده.


وكشفت تحريات رجال المباحث أن سيدة وزوجها وراء ارتكاب الجريمة، حيث ترتبط المتهمة بالمجني عليه، وطلبت منه إنهاء العلاقة، إلا أنه رفض، فاستعانت بزوجها لقتله، وادعت له أن القتيل يتحرش بها، ويرغب في إقامة علاقة معها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

اليوم السابع


 




 

 


 

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