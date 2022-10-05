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الأربعاء، 05-10-2022 10:19 ص

صيدلانية تتسبب بوفاة طفلين بسبب وصفة طبية في مصر

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الوكيل الإخباري - أكدت السلطات الأمنية المصرية توقيف صيدلانية وعاملين لديها بعد صرفها دواء لطفلتين أدى إلى وفاتهما.

كان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة اليوم من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية.

وذكرت التحقيقات أن الصيدلانية حقنت الطفلتين بحقنة بديلة للدواء في الوصفة الأصلية دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، ما أدى لإصابتهما بإعياء شديد نقلتا على إثره إلى المستشفى حيث تم الإعلان عن وفاتهما هناك.

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