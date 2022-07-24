الأحد 24-07-2022
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الأحد، 24-07-2022 03:31 م

ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في مصر

السجن-والاعتقال


الوكيل الإخباري-واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالفيوم ، محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل") بالتردد على أحد أقاربه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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صدى البلد

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