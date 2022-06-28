الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوفير ضمانات السلامة المهنية في مواقع العمل

الملحقية القطرية تعلن عن استكمال اختبارات العمل لـ 407 معلمين أردنيين

بحث تسويق الكفاءات الأردنية بمجالات الطاقة المتجددة في الخارج

الشبول يرعى اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج إعلام السلام

إرادة ملكية باستثنائية الأمة في العشرين من تموز القادم

الامن العام : ضبط كافة المشاركين بمشاجرة الخالدية

العقبة تشيع 5 من أبنائها الذين قضوا بحادثة الميناء

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة

دعوة للمواطنين للتعرف على هذا السائق .. كاد ان يتسبب بكارثة - فيديو

جمعية وكلاء السياحة: حادثة العقبة لم تؤثر على حجوزات الفنادق

الثلاثاء، 28-06-2022 04:47 م

طالب يقتل أستاذين جامعيين بالرصاص في أربيل العراقية

download


الوكيل الإخباري-أوقف طالب سابق في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الثلاثاء إثر قتله أستاذين جامعيين بالرصاص رداً على طرده من الجامعة، حسبما ذكرت مصادر رسمية في البلاد.

وجاء في بيان لمحافظ أربيل أوميد خوشناو، أن المشتبه به هاجم صباحا منزل أستاذة في كلية القانون بجامعة سوران، لكنها "لم تكن في المنزل" وقام "بمهاجمة زوجها (أستاذ في كلية الهندسة) وقتله داخل المنزل".

اضافة اعلان


وأضاف البيان أنه توجه بعدها إلى مجمّع جامعة صلاح الدين "وأطلق النار على عميد كلية القانون كاوان إسماعيل ما أدى لمقتله وإصابة موظف في الجامعة"، مشيراً إلى وفاة العميد بعد نقله إلى مستشفى طوارئ أربيل.


من جانبها، أعلنت شرطة كردستان اعتقال المشتبه به مؤكدة استخدامه "سلاح مسدس لتنفيذ الهجوم".


وتعود دوافع الجريمة إلى طرد هذا الطالب لأسباب غير معروفة من قبل الأستاذة في كلية الحقوق (التي قُتل زوجها خوشناو)، وفقا لبيان المحافظ.


وتابع أن الطالب حاول بعدها الالتحاق بكلية القانون في جامعة صلاح الدين، لكن "العميد كاوان إسماعيل (ضحيته الثانية) رفض تسجيله"، ما دفع به بعدها إلى "توجيه تهديدات للسيد إسماعيل، اعتقل إثرها وأُطلق سراحه بكفالة".

 

البيان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
pic_126486-1

مصر .. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية

460778Image1

كشف غموض العثور على مذيعة عربية جثة هامدة في فيلا

تفسير-لدغة-الأفعى-في-المنام-للمتزوجة

ألمانيا .. لدغة سامة تقود الشرطة إلى مزرعة أفاعي

الطعن-بالسكين-في-المنام

طعن عشريني في الاغوار الشمالية

1

إصابة خطيرة بانفجار منزل في بريطانيا

image (1)

مصر .. تفاصيل قصة مريض يعود للحياة بمعجزة بعدما توقف قلبه 35 دقيقة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-06-21 at 5.19.30 PM

والد ضحية جريمة المنصورة يضع شرطاً لإقامة بيت العزاء

نيرة

مصر .. تفاصيل مقتل الطالبة نيرة في جامعة المنصورة