الخميس 25-08-2022
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الخميس، 25-08-2022 04:31 م

عمرو دياب يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على أنغامي

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الوكيل الإخباري-طرح الفنان عمرو دياب أغنية "من 6 لـ9" حصريا عبر منصة أنغامي , وتصدرت الأغنية قائمة الأعلى مشاهدة عبر تطبيق أنغامي بعد ساعات من طرحها.

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتا ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري والبوستر تصوير فوتوغرافي كريم نور.

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يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أحدث أغنياته "باريس" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور.



 




 

 


 

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