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الأربعاء، 29-12-2021 11:51 م

فتاة تدعي اختطافها وتطلب فدية من والدها

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الوكيل الاخباري - كالأفلام، قامت إحدى الفتيات بمحافظة البحيرة المصرية بالاشتراك مع آخرين والتخطيط لاختطافها وطلب فدية من والدها.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، ورد بلاغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من أحد الأشخاص. يفيد بخروج ابنته طالبة- 19 سنة- متوجهة لكليتها بمدينة السادات بالمنوفية ولم تعد. 

 

ومحاولته الاتصال بها على هاتفها المحمول وتبين أنه مغلق. وعقب ذلك اتصل به مجهول من هاتف ابنته أخبره خلاله أن نجلته بصحة جيدة وطلب منه (مليون جنيه) نظير عودتها”.


وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.


وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة “المتغيبة نفسها” وطالب أحد الأشخاص”. حيث اختمرت في ذهن المتهمين الثاني والثالث ارتكاب الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع الأولى من أجل الحصول على المبلغ المالي.


وقام الثالث باستئجار شقة كائنة بالإسكندرية وذهبوا لتلك الشقة وقاموا باستخدام هاتفها المحمول والاتصال بوالدها ومفاوضته”.


كما أضافت أنه بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهم بالشقة المشار إليها. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.


وأكدت الطالبة المُتغيبة عدم تعرضها لأي مكروه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 




 

 


 

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