فيديو.. مصرع البلوغر العراقي نور بي أم في هجوم مسلح في بغداد

الوكيل الإخباري - تعرض البلوغر العراقي المشهور بلقب “نور بي أم” لهجوم مسلح في بغداد، مما أسفر عن وفاته. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صوت والدة البلوغر وهي تصرخ وتنادي على ابنها الراحل.



وأفاد مصدر في الشرطة أن مسلحًا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية فتح النار على البلوغر، مصيبًا إياه بثلاث رصاصات أودت بحياته.

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تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العراقية للوقوف على ملابسات الحادث ويشعر الجمهور بحزن كبير لفقدان البلوغر “نور بي أم” وتعاطفوا مع عائلته وأحبائه في هذا الوقت الصعب.



إن وفاة البلوغر العراقي هذه تسلط الضوء على قضية العنف والجريمة في بغداد وتذكرنا بأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. يأمل الجمهور في أن يتم الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.





تقرير الحادث: في الساعة ١٣٣٠ حصل حادث جنائي ضمن منطقة المنصور م611 ز 48 مقابل روضة الأندلس تم التوجه للحادث وملاحظة المجنى عليه الملقب نور بي ام "محمد نور سمير محمد" من مواليد 2000.



♦️ الفيديو للأم و هي تودع ابنها.. 🔴 تحديثتقرير الحادث: في الساعة ١٣٣٠ حصل حادث جنائي ضمن منطقة المنصور م611 ز 48 مقابل روضة الأندلس تم التوجه للحادث وملاحظة المجنى عليه الملقب نور بي ام "محمد نور سمير محمد" من مواليد 2000.♦️ الفيديو للأم و هي تودع ابنها.. pic.twitter.com/GpMh6ON3bt September 25, 2023

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