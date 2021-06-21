الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

تلقي أكثر من 96 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

العمل: اجراءات لتخفيف نسبة البطالة

مقرر لجنة التعديلات الدستورية يستبعد اقتراح تعديل يسمح لمجلس النواب بحل نفسه

أمريكا توزع 55 مليون جرعة لقاح لدول من بينها الأردن

الفنانة الاردنية ديانا كرزون تنجب مولودها الاول

نصيحة هامة لطلبة التوجيهي

الملكة رانيا العبدالله تلتقي عدداً من المزارعين وأصحاب المشاريع المنزلية

الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 6 ايام

مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى

السعودية تدرس تمديد استثناء الشاحنات الأردنية من العمر التشغيلي

الإثنين، 21-06-2021 09:14 م

فيديو وصور - حادث مؤسف لقطار يدهس حافلة ركاب في مصر اليوم

قطار


الوكيل الإخباري - نشرت إحدى المواقع المصرية صورا، قالت إنها ترصد اللقطات الأولى لحادث قطار حلوان، الذي اصطدم بإحدى حافلات نقل الركاب.

اضافة اعلان


وقال موقع "مصراوي" إن الحادث، وقع اليوم الاثنين، بمنطقة كفر العلو، في حلوان، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستصدر بيانا تفصيلا عن الحادث.


ووقع الحادث نتيجة اصطدام قطار محمل بالفحم بحافلة تقل عمالا تابعين لإحدى مصانع الملابس، بحسب "مصراوي" بينما قال بعض مستخدمي الإنترنت، إن القطار دهس حافلتين.


ونقل الموقع عن شاهد عيان، قوله إن الحافلة كانت تقل عمالا، وأنها تعرضت للاصطدام بالقطار، الذي كان محملا بفحم الكوك.


وبحسب شاهد العيان، فإن الحادث أسفر عن دهس الحافلة بواسطة القطار وتحطمها بالكامل، بينما قال مصدر أمني مصر إنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية، ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية إن الحادث أدى إلى مصرع 4 عمال وإصابة 26 آخرين، في إحصائيات أولية.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cf001245-76b6-4906-9c10-fc0ec79173e2_16x9_1200x676

فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم في نيويورك!

ec2a770e-faa0-48df-94c8-8006a8b446d4_16x9_1200x676

أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت

دفاع

وفاة عاملين إثر حريق ' محل قهوة ' بالبلقاء

8bf0ba30ab562cbab97ada2edf9d431d-1580513644

جريمة مروعة بالولايات المتحدة تقتل طفلتها بطريقة 'جهنمية' وتجبر ابنتها الثانية على دفنها!

e3b789ee9669f8fc3e74ccf18ace9786

جريمة في المغرب والضحية طفلة

الامن

الامن العام يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب في اربد

أخبار متعلقة
ارشيفية

ضحايا وجرحى بانفجار صهريج في نيجيريا

الي

حادث سير بعد دقائق من تحرير مخالفة ' سرعة زائدة '

420217223816124062278

وفاة طفلين واصابات خطيرة بحادث سير مروع في عمان

نار

حريق يلتهم عائلة مكونة من أربعة أفراد في فيتنام

قوات

أكثر من 100 مفقود بغرق سفينة في نيجيريا

مصر

مصر.. انقلاب عربتي قطار ركاب قبل سفره