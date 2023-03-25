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السبت، 25-03-2023 10:48 ص

في أول يوم رمضان .. تفاصيل جريمة لامرأة تقتل زوجها وتحرق جثته في سوريا

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الوكيل الإخباري- اقدمت امرأة سورية على قتل زوجها وحرق جثته، وهي تحت تأثير المخدرات، في جريمة بشعة بأول يوم من شهر رمضان، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن «السيدة قتلت زوجها، وهو في العقد الثالث من العمر، داخل منزلهما في حي المقاسم بمدينة الطبقة بريف الرقة، بعد أن قيدت يديه، وحرقت جثته بشكل كامل».

وأكدت مصادر المرصد أن «القاتلة كانت تتعاطى المخدرات»، فيما تدخلت القوى الأمنية لمتابعة ملابسات الجريمة.

عكاظ

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