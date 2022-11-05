السبت 05-11-2022
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السبت، 05-11-2022 10:18 ص

قتلى وإصابات بحريق ضخم في وسط روسيا -فيديو

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، بوفاة 13 شخصا جراء حريق في مقهى في مدينة كوستروما الروسية.

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ووفق المتحدث فإن الحريق انتشر على مساحة 3500 متر مربع، وتم إجلاء 250 شخصا من المبنى الذي شهد الحادث.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فريقا من رجال الإطفاء أمام المبنى المشتعل.

 

 

سكاي نيوز 

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