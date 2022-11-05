قتلى وإصابات بحريق ضخم في وسط روسيا -فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، بوفاة 13 شخصا جراء حريق في مقهى في مدينة كوستروما الروسية.





🇷🇺🇷🇺🇷🇺The death toll from a fire in a cafe in Kostroma, previously increased to seven people, RIA Novosti reported, citing a representative of the regional prosecutor's office. pic.twitter.com/s5JVfNUV0n November 5, 2022

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ووفق المتحدث فإن الحريق انتشر على مساحة 3500 متر مربع، وتم إجلاء 250 شخصا من المبنى الذي شهد الحادث.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فريقا من رجال الإطفاء أمام المبنى المشتعل.

سكاي نيوز

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