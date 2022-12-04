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الأحد، 04-12-2022 10:35 ص

قطار كهربائي يصطدم بسيارة في ريف موسكو .. فيديو

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الوكيل الإخباري-قالت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة موسكو، في بيان لها اليوم الأحد، إن سيارة تاكسي اصطدمت بقطار كهربائي يستخدم للنقل في الضواحي.

وذكرت المديرية في بيانها، أن الحادث وقع بالقرب من مدينة بوشكينو الواقعة شمال شرق موسكو.

وأضافت: "على الطريق بين زيليوني بور وإيفانتيفكا، حدث اصطدام بين قطار كهربائي يستخدم للنقل في الضواحي وسيارة تاكسي".
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ونوه البيان، بأن سبب الحادث كان انتهاك قواعد الأمن والسلامة من جانب سائق السيارة.

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ولم يسفر الحادث عن وقوع حريق، ولم يحدث أي تسرب للوقود ولم يتضرر مسار السكة الحديد وخطوط التماس لم تتضرر كذلك. "روسيا اليوم"

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