قطار كهربائي يصطدم بسيارة في ريف موسكو .. فيديو

الوكيل الإخباري-قالت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة موسكو، في بيان لها اليوم الأحد، إن سيارة تاكسي اصطدمت بقطار كهربائي يستخدم للنقل في الضواحي.



وذكرت المديرية في بيانها، أن الحادث وقع بالقرب من مدينة بوشكينو الواقعة شمال شرق موسكو.



وأضافت: "على الطريق بين زيليوني بور وإيفانتيفكا، حدث اصطدام بين قطار كهربائي يستخدم للنقل في الضواحي وسيارة تاكسي".

إقرأ المزيد



ونوه البيان، بأن سبب الحادث كان انتهاك قواعد الأمن والسلامة من جانب سائق السيارة.

اضافة اعلان

ولم يسفر الحادث عن وقوع حريق، ولم يحدث أي تسرب للوقود ولم يتضرر مسار السكة الحديد وخطوط التماس لم تتضرر كذلك. "روسيا اليوم"

اظهار أخبار متعلقة

