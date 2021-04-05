لبناني يقتل لصا حاول سرقة محله في البرازيل - فيديو

الوكيل الاخباري - تدوال رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لصا يحاول سرقة محل لأحد اللبنانيين في البرازيل، لكن الأخير يرديه صريعا رميا بالرصاص.

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ففي مدينة "بيلو هوريزونتا" عاصمة ولاية "ميناس جيرايس" وسط البرازيل، قتل لبناني لصًا برصاصتين بعد أن سرق اللص محله وكان يحاول الفرار.





وبحسب ما نقلته وسائل إعلام برازيلية عن الشرطة المحلية، أن اللص دخل زاعماً أن هاتفه معطل، وطلب من صاحب المحل أن يبلغه عن كلفة إصلاحه، وحين وجد أن المحل خلا من الزبائن، أشهر مسدسه على صاحب المحل وطلب منه الخضوع للسطو، وتسليمه ما لديه من مال، فلم يقاومه في البداية، وعندما أراد اللص الفرار أخرج صاحب المحل سلاحه وأرداه صريعا.

المصدر : سبوتنك



