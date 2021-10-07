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الخميس، 07-10-2021 04:05 م

لحظة تحطم طائرة ملياردير شهير ومقتله مع أسرته في إيطاليا- فيديو

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الوكيل الإخباري - رصدت عدسة كاميرا لحظة تحطم طائرة خفيفة يقودها الملياردير الروماني الشهير دان بيتريسكو في مبنى مكاتب فارغ بالقرب من ميلانو يوم الأحد، مما أسفر عن مقتله هو وزوجته وابنه وجميع الأشخاص الخمسة الآخرين الذين كانوا على متنها.

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أقلعت بيلاتوس بي سي -12 ذات المحرك الواحد من مطار لينيت في ميلانو بعد الساعة الواحدة ظهرًا بقليل متجهة إلى أولبيا في شمال جزيرة سردينيا الإيطالية.

 

وتحطمت الطائرة بعد بضع دقائق في مبنى في سان دوناتو ميلانيزي، جنوب شرق ميلانو، وفقًا لوكالة الطيران الأمريكية ANSV، التي فتحت تحقيقًا.


وقال شهود إن النيران اشتعلت في الطائرة قبل أن تصطدم بمبنى إداري يخضع لأعمال تجديد.


وقُتلت زوجة بيتريسكو البالغة من العمر 65 عامًا والتي كانت تحمل الجنسية الفرنسية أيضًا وابنهما دان ستيفانو، 30 عامًا.


وتعرفت وسائل الإعلام الإيطالية على الركاب الآخرين بأنهم رجل الأعمال فيليبو ناسيمبيني، البالغ من العمر 33 عامًا من لومباردي، مع زوجته وابنه الصغير وحماته، الذين يحملون الجنسية الفرنسية.


كان بيتريسكو، 68 عامًا، أحد أغنى رجال رومانيا. ترأس شركة إنشاءات كبرى وامتلك سلسلة من محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق. وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أنه يحمل أيضا الجنسية الألمانية.


اجتاحت النيران المبنى المكون من طابقين بجوار محطة مترو الانفاق ذات الخط الأصفر.


وقال كارلو كاردينالي من فريق إطفاء ميلانو لوكالة الأنباء أنسا: “كان التأثير مدمرًا”.

 

ونقلت كورييري عن نائبة المدعي العام تيزيانا سيسيليانو قولها إنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة.

 

 

 

المصدر - البيان 

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