الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الضمان يوضح حول الشمول بأكثر من اشتراك في حال العمل بمنشأتين

تطوير مناهج لعدد من الصفوف المدرسية للعام الدراسي القادم

هيئة الأسرى: حالة الأسير ناصر أبو حميد الصحية خطيرة جداً

الأمن: القبض على 18 تاجراً ومروجاً للمخدرات في عدة مناطق من المملكة

البنك الدولي: رغبة بدعم موازنة الأردن بـ 700 إلى 900 مليون دولار العام المقبل

عشرات المنشآت والشركات بدأت بالربط الإلكتروني على نظام الفوترة

الخشمان: اجتماع حكومي مع نقابة الباصات غداً

بلدية الجفر: الإنتهاء من أعمال تعبيد الشارع الرئيسي الخميس

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية وأمريكية لحماية حل الدولتين

الأربعاء، 07-12-2022 01:26 م

مأساة في بلد عربي: دفنوا أحياء وهذا ما حصل

Doc-P-1017737-638059989352608350


الوكيل الإخباري - استخرجت عناصر قوات الإنقاذ البري بمديرية أمن سوهاج في مصر جثث 4 أشخاص بينهم أحد رجال الأعمال واشخاص من مرافقيهم دفنوا أحياء تحت التراب

اضافة اعلان


وتبدأ تفاصيل المأساة بانهيار حفرة للتنقيب عن الآثار ووجود حالات وفيات ومصابين . 

 

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "توفيق. ك. م" 47 عامًا، عامل، ويقيم بناحية قرية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة، والمدعو (عبدالله. س. ف) 23 عامًا ويقيم قرية تلا دائرة محافظة المنيا بحثًا عن الآثار انهار عليهما الحفر ما أدى إلى مصرعهما.

 

كما تبين أنه أثناء محاولة كل من المدعو "كمال. م. ا" 48 عامًا، رجل أعمال والمدعو "طارق. ع. م" 32 عامًا، وشقيقه "عمر. ع. م" 30 عامًا، وشقيقه "ح.ع. م" 42 عامًا، و"إ. ب" 22 عامًا، و"ح. ب. م" 30 عامًا، ويقيمون في دائرة مركز شرطة جهينة باستخراج جثتي المذكورين من تحت الرمال انهار بهما الحفر، ما أدى إلى مصرع الأول والثاني وإصابة كل من الثالث حتى الرابع.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
638d5c07ba364

ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين في انزلاق للتربة بكولومبيا

638d89554c59b733b02aab2c

انفجار مركبة في مدينة القامشلي السورية .. صور

638c36954c59b70e09469632

حادث مروع في موسكو .. قطار كهربائي يصطدم بمركبة -فيديو

اسعاف مصر3

مصابون ووفيات .. حادث دهس مروع في مصر

638b17a54c59b76323526de4

مصر.. فتاة تقتل خطيبها شنقاً قبل أيام من زفافهما

192233Image1

وفاة عروسين مصريين بعد يومين من زواجهما

أخبار متعلقة
638b17a54c59b76323526de4

مصر.. فتاة تقتل خطيبها شنقاً قبل أيام من زفافهما

192233Image1

وفاة عروسين مصريين بعد يومين من زواجهما

22222222222222222222222

انتحار شابين لأسباب صادمة أعلناها على فيسبوك في مصر

6

مصر.. انهيار منزل بطريقة مروعة - صورة

image (1)

حادث سير مروع يودي بحياة 7 أشخاص من أسرة واحدة في السعودية

pic_126486-1-1920x1081

مصر.. أول فيديو من حادث مروع بين شاب متهور و4 فتيات