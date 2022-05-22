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الأحد، 22-05-2022 11:15 ص

محاكمة سيدة قامت بإنهاء حياة زوجها في مصر

امراة


الوكيل الاخباري- تنظر محكمة جنايات استئناف القاهرة اليوم الأحد،  محاكمة ربة منزل، بتهمة قتل زوجها وإشعال النيران في الشقة محل سكنهم بالهرم في مصر.

وفي وقت سابق أحالت جهات التحقيق بالهرم، ربة منزل للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل زوجها وإشعال النيران في الشقة محل سكنهم.

وكشف أمر إحالة المتهمة، أن المتهمة "ف.م" 23 عامًا  ربة منزل في غضون   24 أبريل لسنة 2020 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، قتلت المجني عليه "ع." عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحه لما بينهما من خلافات زوجية.

محاكمة المتهمة بقتل زوجها وإشعال النيران فى شقته بالهرم
وأوضح أمر الإحالة،  إن المتهمة زوجة المجني عليه حملت في نفسها الضغائن قبله، قبرت لمخطط الخلاص منه بقتله، وأطفأت سخيمة قلبها بتوفير جواهر تسبب الموت بستها له في مشروب أعته وقمته إليه، لتسميمه وتحقيق تلك النتيجة، فأحدثت ما ألم به من آثار أودت بحياته.

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وأشار أمر الإحالة أنه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، حيث  أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وضعت النار عمدًا في محل مسكون، إذ عقب أن انتهت من فعلتها أنفة البيان أوصلت بأثاث العين محل سكنها مصدر حراري مشتعل لإخفاء معالم جريمتها.

 

القاهرة 24

 

 

 




 

 


 

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