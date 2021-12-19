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الأحد، 19-12-2021 09:31 ص

مشاجرة انتقلت من فيسبوك للشارع لتنتهي بجريمة قتل في مصر

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الوكيل الإخباري - انتقلت مشاجرة في قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بدلتا مصر من فيسبوك إلى الشارع، وانتهت بجريمة قتل مروعة.

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وفي التفاصيل، لقي شاب مصرعه على يد جاره، حيث طعنه في رقبته بزجاجة، يوم الجمعة، بسبب حدوث مناوشات كلامية بينهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطورت إلى مشاجرة في الشارع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من أهالي قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع.


وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمود عبد الدايم- 24 سنة".


ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بدمنهور تحت تصرف النيابة العامة المصرية ، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم.

 

المصدر - البيان 

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