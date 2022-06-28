الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جمعية وكلاء السياحة: حادثة العقبة لم تؤثر على حجوزات الفنادق

الأمن: الإنتهاء من جمع الأدلة والآثار والعينات بموقع حادثة العقبة

الأمن: 25 من مصابينا في حادث العقبة غادروا المستشفى

الملك يترأس اجتماعا في إدارة الأزمات حول حادثة تسرب الغاز في العقبة

حافلات النقل العام تنفي مشاركتها في إضراب دعا إليه سائقي العمومي

الصفدي يشكر الدول التي أعلنت تضامنها مع الأردن

مواطن يصيب عامل بالرصاص خلال ملاحقة الكلاب الضالة في المفرق

ما حكم قص الشعر والظفر لمُريد الأضحية؟.. الإفتاء توضح

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد يصل إلى موقع حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

الثلاثاء، 28-06-2022 04:21 م

مصر .. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية

pic_126486-1


الوكيل الإخباري-أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم
 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اضافة اعلان

 

 

اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
460778Image1

كشف غموض العثور على مذيعة عربية جثة هامدة في فيلا

تفسير-لدغة-الأفعى-في-المنام-للمتزوجة

ألمانيا .. لدغة سامة تقود الشرطة إلى مزرعة أفاعي

الطعن-بالسكين-في-المنام

طعن عشريني في الاغوار الشمالية

1

إصابة خطيرة بانفجار منزل في بريطانيا

image (1)

مصر .. تفاصيل قصة مريض يعود للحياة بمعجزة بعدما توقف قلبه 35 دقيقة

6666

أولى الجلسات .. لحظة وصول قاتل فتاة المنصورة الى المحكمة

أخبار متعلقة
download

العثور على جثة شاب داخل منزل مهجور في مصر

الدفاع المدني مع لوغو

إصابة شخصين بحادث دهس في عمان

دفاع مدني1

وفاة واصابات خطيرة بحادث سير في اربد

420221792128704842597

حادث سير يتسبب بأزمة سير خانقة على طريق المطار