السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 09:51 ص

مصر..وفاة أب وطفليه في حريق مأساوي

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الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الواحة في مدينة نصر؛ حريقاً مأساوياً راح ضحيته أب وطفليه، إثر اشتعال النيران في شقتهم الكائنة بإحدى العمارات بالمنطقة؛ حيث قفز الأب محتضنا ابنه ليلقى الاثنان مصرعهما في الحال؛ بعد اصطدامها بالأرض.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء الى المكان، وتمت عملية الإخماد.

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وبالفحص تبين وفاة أب ونجله بعدما قفزا من الشقة بعد اندلاع النيران، بينما توفيت طفلة نتيجة اختناقها بسبب الأدخنة الكثيفة، وقام رجال الحماية المدنية بإنقاذ الأم وطفلين من الحريق.


ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة.


جرى نقل الضحايا إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

البيان 

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