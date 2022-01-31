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الإثنين، 31-01-2022 09:51 ص

مصر.. يلقي ابنته من الطابق الخامس ويقفز خلفها ليسقط جثة هامدة

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الوكيل الإخباري - لقي شاب ثلاثيني مصرعه جراء قفزه بعد أن ألقى ابنته من شرفة شقته بالطابق الخامس في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة في مصر، هربا من النيران التي حاصرتهما داخل الشقة.

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ووفق شهود عيان، خرجت زوجة الشاب من المنزل لشراء احتياجاتها وبرفقتها طفلاهما "ولدان" وتركت ابنتهما صاحبة الخمس سنوات مع والدها لتعود على فاجعة مصرع الزوج ونقل الابنة إلى المستشفى تصارع الموت، حيث ترقد بغرفة العناية المركزة.

وكان الوقت بعد صلاة الجمعة، حين صاح محمد حمدي من شرفة شقته: "إلحقوني.. شقتي بتولع"، ولم يتمكن أحد من الجيران الدخول إلى الشقة لإخراجه وابنته المحاصرين بالنيران.

وأحضر الأهالي على الفور مراتب سرير، تحسبا لقفز الأب عليها وابنته بعدما ردد: "أنا هحدف بنتي وبعدين أنا وراها".

وحسب الشهود، فإن الطفلة سقطت على المراتب وأصيبت في دماغها وحدث لها نزيف، لكن والدها وقع على الأرض.


وفي منظر أفزع كل الأهالي، حملت سيارة إسعاف جثة الأب بعد وصول الشرطة والنيابة العامة، إلى مستشفى الهرم العام لإجراء المناظرات اللازمة وتحديد سبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن، كما حملت ابنته لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بحسب صحيفة المصري اليوم.

 

البيان 

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