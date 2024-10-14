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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- أسماء
استيراد 1.5مليون خلوي خلال 9 شهور
بتوجيهات ملكية.. إجلاء رعايا أردنيين من لبنان
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إصابة طالب بمرض التهاب السحايا في مدرسة الفاروق.. والتربية توضح
وزير الزراعة: إسرائيل "تترجّى" لإعادة الاستيراد من الأردن.. ولا وجود للكوليرا في الخضار الأردنية
الأشغال تكشف أسباب الحوادث على طريق البترول ودراسة لتوسعته
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مجدلاني: من يمد دولة الاحتلال بالسلاح شريك في حرب الإبادة والمحرقة
تحقيقات صادمة تكشف كيف ضربت مسيّرة حزب الله معسكر بنيامينا
الاحتلال يوسع عدوانه شمال غزة وسط مخاوف من التهجير القسري
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سلامي: تنتظرنا مباراة صعبة أمام المنتخب العُماني
مواجهات حاسمة للمنتخبات العربية في تصفيات مونديال 2026
الرمثا يتصدر مجموعته في بطولة الدرع
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"زين" تطلق النسخة الثانية من حملتها للشاشات_وقتها
كابيتال بنك يُعلن عن أسماء الفائزين بجائزة 2 كيلو ذهب في حملة التوفير
بنك الأردن ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمك دعمك"
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