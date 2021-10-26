الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

أمريكا تستحوذ على 83.8% من صادرات الملابس الأردنية

إصابة 5 مدنيين بهجوم إرهابي شمال الهند

البنك الدولي: الأردن استمر في إحراز تقدم كبير بمشروع تعزيز إدارة الإصلاح

أسعار الذهب الثلاثاء 26/ 10/ 2021

منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية تؤكد أنها خالية من فيروس كورونا

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في نابلس

وفيات الثلاثاء 26-10-2021

وزير الخارجية الكوري الجنوبي يزور روسيا الأسبوع الجاري

الخارجية لـ الوكيل: نجحنا بربط أبناء الجالية الأردنية في السودان مع ذويهم بالمملكة

السير: ذروة مرورية تشهدها جميع شوارع عمّان

الثلاثاء، 26-10-2021 09:38 ص

مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم شرطى فى إطلاق نار بـ أمريكا

resize


الوكيل الإخباري - ذكرت السلطات أن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون، بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة بويزي بولاية إيداهو الأمريكية انتهى باحتجاز المشتبه به الوحيد.

اضافة اعلان

 

وتفاصيل الحادث غير واضحة، لكن رايان لي قائد شرطة بويزي أبلغ الصحفيين في إفادة بأن الشرطة تحركت بناء على تقارير عن إطلاق نار في مركز تسوق تاون سكوير بعد قليل من الثانية مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين في أميركا.

 

وأضاف لي أنه لدى وصول الضباط إلى مكان الحادث "واجهوا فردا تتماشى أوصافه مع أوصاف المشتبه به"، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار خلف مصابا من الشرطة لينتهي الأمر باعتقال المهاجم في أميركا .

وقال لي "نعتقد بأنه لم يكن هناك سوى مطلق واحد للرصاص ولا يوجد تهديد للمنطقة حاليا".

 

ولم تقدم السلطات معلومات عن المشتبه به ولم تحدد هوية أي من الضحايا ورفض قائد الشرطة الامريكية كذلك كشف ملابسات إطلاق النار، قائلا "لا يسعنا في واقع الأمر الحديث عن أي دافع وراء الحادث في هذا التوقيت".


قال متسوق يدعى جوي بيرنال لصحيفة إيداهو ستيتسمان إنه كان في منطقة الطعام بمركز التسوق عندما سمع دوي خمس إلى ست طلقات، وإن عناصر الأمن اقتادوه بعيدا عن مدخل المركز التجاري قبل وصول الشرطة الامريكية .


يقع مركز تسوق تاون سكوير عند الحافة الغربية لبويزي، عاصمة ولاية إيداهو وأكثر مناطقها سكانا، إذ يقطنها نحو 250 ألف نسمة.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
14-09-21-202014076

تنتقم من والدها برمي مدخراته بالقمامة فيقتلها ويقطع جسدها في مصر

61752792423604320a10f212

رجل أجبر زوجته على قتل أبنائهما الثلاثة بطريقة مروعة.. تطورات قضائية في قضية هزت مصر

27ipj-10-730x438

إطلاق سراح متهم بقتل مغربي في تكساس بعد اعتقاله بساعات

الأمن العام

الامن العام : شبهة جنائية بعد العثور على جثة سيدة داخل منزلها

إلقاء القبض-(تعبيرية)

ضبط صاحب محل عطارة بحوزته كمية من مستحضرات التجميل الفاسدة بمصر

7a2217c2-e335-4b63-9b2d-e617425fb3cb

بسبب رفضها أخذ قرض ..زوج يضرب زوجته حتى الموت في مصر