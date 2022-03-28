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الإثنين، 28-03-2022 04:10 م

مقتل 19 برصاص مسلحين خلال مصارعة للديوك في المكسيك

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات المكسيكية أن مسلحين قتلوا 19 شخصاً أمس الأحد في هجوم ليلي على مكان سري لمصارعة الديوك في غرب المكسيك، وتم نقل عدة أشخاص آخرين إلى المستشفى.

ووقع إطلاق النار في منطقة لاس تيناجاس بولاية ميتشواكان، التي تتقاتل فيها عصابة جاليسكو نيو جنيريشن القوية مع عصابات محلية أصغر من أجل السيطرة على طرق المخدرات.

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وقال مكتب المدعي العام في بيان إن من بين الضحايا ثلاث نساء، مضيفاً أنه يحاول تحديد المسؤول عن إطلاق النار.


وأضاف البيان أن جميع الضحايا أصيبوا بطلقات نارية، وأن المحققين في مسرح الجريمة ينظرون في تقارير تفيد بنقل أشخاص آخرين مصابين إلى المستشفى.

 

البيان 

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