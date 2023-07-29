السبت 29-07-2023
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السبت، 29-07-2023 07:40 ص

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمنزل بألمانيا

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الوكيل الاخباري - أكدت الشرطة مساء أمس الجمعة أن رجلا قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في مبنى سكني في مدينة أجسبورغ بجنوبي ألمانيا.

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وأوضحت أن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم.

وجرى اعتقال الرجل (64 عاما) بعد وقت قصير من الهجوم، حسبما قالت الشرطة. وتردد أنه تم إيقاف الرجل في سيارته ولم يقاوم عملية اعتقاله. ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة.


ويتردد أن المشتبه به قتل امرأتين ورجلا حوالي الساعة السابعة والربع مساء (17.15 بتوقيت غرينتش) بسلاح ناري في مبنى سكني يتكون من عدة طوابق.
والقتلى الثلاثة هم امرأتان (49 عاما) و(72 عاما) ورجل (52 عاما).


ثم ذهب الرجل إلى منزل مجاور وأصاب امرأة (32 عاما) ورجلا (44 عاما).
ويتلقى المصابان العلاج حاليا في مستشفى. وقال متحدث باسم الشرطة إن جروح المصابين غير مهددة للحياة.

 

البيان


 




 

 


 

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