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الأحد، 01-05-2022 09:05 ص

مقيم مصري يقتل سورياً بمشاجرة في الكويت

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الوكيل الإخباري - أقدم مقيم مصري على قتل مقيم سوري طعناً بعد مشاجرة بينهما بمنطقة الفنطاس في الكويت أمس السبت.

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وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها في تويتر، عن ضبط المتهم المصري من قبل رجال الأمن بعد ورود بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووفاة أحدهم، حيث تم تسجيل قضية بحق المتهم قتل عمد تحت رقم 2022/51 جنايات الفنطاس، مؤكدة أنه تم إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

 

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