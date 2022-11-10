الخميس 10-11-2022
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الخميس، 10-11-2022 02:09 م

وفاة امرأة وجنينها واثنين من أبنائها في حادث مروع بالسعودية

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الوكيل الإخباري - لقيت امرأة حامل وجنينها واثنين من أبنائها مصرعهم إثر حادث مروري مروع على طريق قريضة الزراعي الرابط بين محافظة مهد الذهب والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة عكاظ عن شهود عيان قولهم : إن قائد المركبة «الأب» حاول أن يتفادى الاصطدام بجمال سائبة على الطريق ما أدى إلى انحراف المركبة وانقلابها، والعائلة (من الجنسية اليمنية) مكونة من 8 أشخاص كانوا في طريق العودة إلى المدينة المنورة بعد حضور حفل زواج شقيق المرأة المتوفاة بمدينة بيشة.

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