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الأحد، 17-04-2022 09:45 ص

وفاة طفل دهسا تحت عربات قطار بحادث مأساوي في تونس

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الوكيل الإخباري - توفي طفل دهسا تحت عربات القطار يوم السبت في مدينة باجة شمال غرب تونس في ثاني حادث خلال أسبوع، ما يثير تساؤلات حول إجراءات السلامة بعد سلسلة من الحوادث المأساوية على السكك الحديدية بتونس.

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وقال شهود تواجدوا بمكان الحادث في مدينة باجة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طفلا في السابعة من العمر مات دهسا بينما كان يسعى للهروب من الطريق المحاذي لسكة الحديد.

 

وقالت إيمان حامدي التي تعمل صحفية، حيث عاينت مكان الحادث في مدينتها باجة لـ(د.ب.أ) "كان الطفل برفقة شقيقته وكانا يحاولان النجاة من شاحنة ثقيلة على الطريق فدلفا عبر إحدى الفجوات بالسياج على طول سكة الحديد".

وتسبب الحادثة في صدمة وغضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تلقي السلطات القبض على منفذ الاعتداء. ولا يعد هذا الحادث الأول على خط الضاحية الجنوبية للعاصمة.

 

البيان 

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