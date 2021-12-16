الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

علان لـ الوكيل: تجارة الذهب في 2021 تضاعفت 3 مرات

الملك يلتقي اليوم رئيس وأعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان

70 مليون يورو لتحويل قناة الملك عبدالله إلى أنبوب مغلق

التربية : فتح باب التقديم على التعليم الإضافي - رابط

تدهور صهريج محمل بالفيول على شارع الـ 100

شواغر وظيفية في جامعة اليرموك

استقرار أسعار الذهب محليا

23 ألف طن إنتاج زيت الزيتون العام الحالي

"الإدارية العليا" ترد طعناً يطالب بوقف إجراءات دعوة عمومية المهندسين

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن

الخميس، 16-12-2021 09:21 ص

وفاة طفل وإصابة آخرين في حادث 'قلعة من المطاط' في أستراليا

113-134912-australia-funding-security-mosques-worship_700x400


الوكيل الإخباري - لقي طفل حتفه وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة في حادث لعبة أطفال مصنوعة من المطاط المنفوخ على هيئة قلعة في ولاية تسمانيا الأسترالية، حسبما أفادت الشرطة اليوم الخميس.

اضافة اعلان

 

وقالت شرطة تسمانيا في بيان إن الرياح اقتلعت القلعة وأطاحت بها في الهواء خلال أحد الأنشطة للاحتفال بنهاية العام في مدرسة ابتدائية في ديفونبورت شمال غربي الولاية.

وأضاف البيان أن "عددا من الأطفال سقطوا من ارتفاع نحو عشرة أمتار حوالي الساعة العاشرة صباحا وإنهم يتلقون حاليا علاجا طبيا في مكان الحادث وكذلك في المستشفيات".

وقال البيان إنه "من المحزن أن طفلا لقي حتفه، وأن هناك عددا آخر في حالة حرجة. نحن نعرب عن تعاطفنا مع أسر وأحباء المعنيين. ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حادث الوفاة في هذه المرحلة لأسباب تتعلق بالخصوصية".

وأوضح البيان أن عدة مروحيات تتعامل مع الحادث، بينما مازالت الشرطة وخدمات الطوارئ في المكان.


وأغلقت المدرسة وهرع الآباء إلى مكان الحادث لاصطحاب أطفالهم، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_69ed0b79ec7952bfd50d7a7d5e250a05

آخر تطورات جريمة قتل الطلاب الأربعة في مصر

image

القبض على أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في مصر

qXnaiRNDOcAI1I6mBRD7RAef5a3BK0ZFXTqYKdZc

تدهور صهريج محمل بالفيول على شارع الـ 100

شرطة نجدة (3)

تفاصيل صادمة حول جريمة قتل مريم في عمان - فيديو

5094094d-fd5b-4b77-a01b-71366ab4a884_16x9_1200x676

جريمة هزت الأردنيين .. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم

406514_1_1615457234

طعنت طفلتها حتى الموت.. العراق تشهد جريمة تقشعر لها الأبدان

أخبار متعلقة
image_750x_61b350b91b370

كلاب شاردة تفترس طفلا في سوريا

c96d7a28-e5d4-4bb9-8f73-cdfa204657f3

الحكم في قضية تعذيب طفل حتى الموت على يد زوج أمه في مصر