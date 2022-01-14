وفاة واصابة اثر حادث في الزرقاء

الوكيل الاخباري- توفي شخص وأصيب آخر اثر حادثي تدهور وانزلاق في الزرقاء.



وقالت إدارة الدوريات الخارجية الجمعة، إن صهريج مخصص لنقل مادة الغاز المسال في بالقرب من منطقة جسر ابو صياح باتجاه الزرقاء والسائق غير مصاب وجرى التعامل مع الحادث.



وأضافت وخلال التعامل مع الحادث من قبل المجموعات الأمنية انزلقت مركبة شحن أخرى باتجاه الصهريج واصطدمت به ما أدى إلى صدم مندوب الدفاع المدني الذي كان يتعامل مع الحادث الأول وكذلك اصابة مندوب الشركة المعني في الموقع وأدى إلى وفاته.



وبينت أنه تم اخلاء الوفاة والاصابات إلى المستشفى.



كما وأدى الحادث الى تسرب لمادة الغاز المسال واعاقة لمسرب من الطريق جرى على اثره عمل تحويلة للسير لحين رفع العوائق ومخلفات الحادث.

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