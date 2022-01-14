الجمعة 14-01-2022
الوكيل الاخباري

السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإصابات كورونا

تفاصيل خطأ طبي جديد لفنانة بعد بلاغ للنائب العام

الفائزون بالسحب لجوائز تلقي اللقاح - أسماء

وفاة واصابة اثر حادث في الزرقاء

المناطق التي سجلت أعلى هطول مطري خلال 24 ساعة في المملكة

البلبيسي: انخفاض الادخالات إلى المستشفيات رغم ارتفاع الاصابات

المناطق التي ستشهد ثلوج في المملكة خلال المنخفض الجوي- أسماء

الصحة العالمية توافق على علاجين جديدين لكورونا

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

بلدية إربد تنشر أرقام غرف الطوارئ أثناء المنخفض الجوي

الجمعة، 14-01-2022 11:44 ص

وفاة واصابة اثر حادث في الزرقاء

12022118441745593534


الوكيل الاخباري- توفي شخص وأصيب آخر اثر حادثي تدهور وانزلاق في الزرقاء.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية الجمعة، إن صهريج مخصص لنقل مادة الغاز المسال في بالقرب من منطقة جسر ابو صياح باتجاه الزرقاء والسائق غير مصاب وجرى التعامل مع الحادث.

وأضافت وخلال التعامل مع الحادث من قبل المجموعات الأمنية انزلقت مركبة شحن أخرى باتجاه الصهريج واصطدمت به ما أدى إلى صدم مندوب الدفاع المدني الذي كان يتعامل مع الحادث الأول وكذلك اصابة مندوب الشركة المعني في الموقع وأدى إلى وفاته.

وبينت أنه تم اخلاء الوفاة والاصابات إلى المستشفى.

كما وأدى الحادث الى تسرب لمادة الغاز المسال واعاقة لمسرب من الطريق جرى على اثره عمل تحويلة للسير لحين رفع العوائق ومخلفات الحادث.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d0bc54e8-7533-4b12-9018-55ec5fde23bb_16x9_1200x676

مفاجأة بالمستندات..طبيب مصري 'قتل' الإبراشي بدواء مجهول - صور

IMG_2560

الدفاع المدني: التعامل مع 1440 حادثاً خلال 24 ساعة

0L5A0042

وفاة بتدهور مركبة على طريق الـ 100

1202251600599852874

مخمور يحطم محتويات منزل عائلته ويعتدي على شقيقه في عمان

الدفاع المدني

اصابات بحادث تدهور مركبة في اربد

الصومال-انفجار

الصومال.. 8 قتلى على الأقل في انفجار سيارة ملغومة

أخبار متعلقة
0L5A0042

وفاة بتدهور مركبة على طريق الـ 100

1202210104932291230518

وفاة شخص بحادث تدهور مركبة شحن مخصصة لنقل الغاز في معان

شرطة سير (1)

286 حادث سير في الأردن خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)

السير: التعامل مع 26 حادثا معيقا في عمّان خلال 24 ساعة

de87fa80336c86b188dfdc294cb56890

تحويل حركة السير الى مسرب الباص السريع على اوتوستراد الزرقاء - صور

مقتل العشرات في حريق عبارة نهرية في بنغلادش

مصرع عشرات الأشخاص إثر حريق في عبارة ببنغلاديش