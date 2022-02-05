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السبت، 05-02-2022 08:23 ص

يمني يذبح ابنه ويقصل رأسه عن جسده

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الوكيل الإخباري - أقدم رجل يمني على ذبح ابنه الصغير وفصل رأسه عن جسده، في قرية لكمة لشعوب بمحافظة الضالع في اليمن.

وقتل الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، صباح يوم الخميس، بآلة الحصاد اليدوية (شريم إو المنجل) في أحد الحقول الزراعية بالمنطقة.

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وأفادت مواقع محلية نقلا عن سكان المنطقة، بأن عددا من الأهالي هرعوا إلى المنطقة بعد سماعهم بارتكاب الجريمة، ونقلوا جثة الطفل إلى ثلاجة أحد مشافي المدينة، مرجحين أن دوافع الجريمة البشعة خلافات سابقة بين الأب وزوجته والدة الطفل الضحية.

من جهته، برر الأب القاتل فعلته النكراء بأنه يريد تأديب زوجته، وأوضحت مصادر أن أهالي المنطقة ألقوا القبض عليه وسلموه إلى إدارة أمن المحافظة. وسط استنكار واسع ومطالبة بمحاكمته.

 

البيان 

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