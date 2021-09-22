8 اصابات بحادث سير في إبد

الوكيل الاخباري- أصيب ثمانية أشخاص بينهم 6 طلاب في الثانوية العامة، اثر حادث سير، اليوم الأربعاء، نجم عن تصادم بين حافلتي نقل صغيرتين بمنطقة وادي الريان بلواء الاغوار الشمالية .

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وقال مدير مستشفى ابو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور ، ان قسم الإسعاف والطوارئ استقبل الحالات المصابة بالحادث، وجرى تقديم الاسعافات والاجراءات الطبية لها.



وبين أنه تم تحويل 4 من الطلبة المصابين الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي في اربد، اثنان منهم بحالة حرجة.



وقال ان حالة المصابين الآخرين تتراوح بين الحسنة والمتوسطة.