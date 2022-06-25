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السبت، 25-06-2022 11:24 ص

آخر مستجدات كورونا في الجزائر

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 7 مرضى إلى الشفاء خلال الـ24 ساعة  الأخيرة بالجزائر.

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وحسب بيان وزارة الصحة الجزائرية ، فإن إجمالي الإصابات بلغ 266025 حالة، فيما قدر مجموع المتماثلين للشفاء 178494 حالة.


ومع تواصل عدم تسجيل أي وفاة خلال الفترة المذكورة ، فإن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6875 حالة.


كما لم تسجل أيضا أي حالة بالعناية المركزة خلال الفترة المذكورة، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن 41 ولاية لم تسجل بها أي حالة إصابة.


وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي، مشددة أيضا على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

 

 

 النهار اون لاين 

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