الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دعوات لتشجيع السياحة الداخلية في الأردن

حرمان طالبة توجيهي من الأوائل بسبب إتلاف جزء من ورقة الجلوس والتربية تتابع

صندوق النقد: الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية لا يزال صعبا

الليرة الرشادية بـ 253 ديناراً والانجليزية بــ 287 ديناراً في المملكة

انطلاق أعمال استثنائية مجلس الأمة غدا الأربعاء

فرنسا: حرائق الغابات تدمر 17 ألف هكتار

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات 3%الشهر المقبل

وفاة 22 شخصا وإصابة 33 بحادث مروع في مصر

قوات الاحتلال تعتقل صحفيا في الخليل

أسعار الذهب محليا الثلاثاء في المملكة

الثلاثاء، 19-07-2022 09:48 ص

آخر مستجدات كورونا في الجزائر

e42efc53-19a0-4a71-805d-2ca8e2dbbf1c


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر. فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 266443 إصابة.


كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6875 وفاة، حيث لم يتم تسجيل اية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.


هذا وتماثل 16 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178785. فيما يتواجد مريضين بمصلحة العناية المركزة.

 

النهار

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2aQKE

تحذيرات من عواقب خطيرة ..علماء يدرسون فيروسات الخفاش

211032

تفاقم تفشي كورونا في الصين

image1170x530cropped

دراسة تقيس انتشار كورونا بواسطة آلات النفخ الموسيقية

عادات-الأكل-الصحية

نصائح مهمة حول التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا

Doc-P-426136-637931472119805660

العراق: 3 وفيات و2875 إصابة جديدة بكورونا

g3rOA

فلسطين: وفاة و6954 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

أخبار متعلقة
Doc-P-426136-637931472119805660

العراق: 3 وفيات و2875 إصابة جديدة بكورونا

g3rOA

فلسطين: وفاة و6954 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

covid-19-variants

خمس الوفيات بكورونا في بريطانيا لمصابين بالخرف

Virus_Outbreak_Lives_Saved_14693--e2fce

دراسة: لقاحات «كورونا» أنقذت 20 مليون شخص في عامها الأول

285421_13_1656104285

آخر مستجدات كورونا في الجزائر

62aee1fd42360458d84636b3

كوريا الشمالية تتحدث عن تواصل تناقص أعداد الإصابات بكورونا وخبراء يشككون