آخر مستجدات كورونا في الجزائر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر. فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 266443 إصابة.



كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6875 وفاة، حيث لم يتم تسجيل اية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.



هذا وتماثل 16 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178785. فيما يتواجد مريضين بمصلحة العناية المركزة.

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